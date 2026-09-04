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Татар-информ

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Мотоциклистов Казани предупредили о проверках и штрафах за шумный выхлоп

Мотоциклистов Казани предупредили о проверках и штрафах за шумный выхлоп

В Госавтоинспекции Казани предупредили мотоциклистов о проверках громкости выхлопа. Для измерения громкости будут использоваться специальные приборы – шумомеры.

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