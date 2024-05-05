Кабмин Израиля одобрил решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране

Власти Израиля одобрили решение о закрытии телеканала Al Jazeera в стране. «Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — следует из заявления на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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