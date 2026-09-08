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Авиарейс Барнаул – Сочи задержали из-за временных ограничений в Краснодарском крае

Авиарейс Барнаул – Сочи задержали из-за временных ограничений в Краснодарском крае

8 сентября на несколько часов задержаны авиарейсы из Барнаула в Сочи и обратно. Согласно данным онлайн-табло барнаульского аэропорта, вылет в город-курорт перенесли почти на 4 часа.

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