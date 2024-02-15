Подмосковные хирурги прооперировали 10-летнего мальчика с эхиноккоковой кистой, занявшей всю правую долю печени

Кисту случайно обнаружили на УЗИ во время планового осмотра в поликлинике. Пациента срочно госпитализировали в детское хирургическое отделение Московского областного центра охраны материнства и детства: киста достигала уже размера в 7 сантиметров и в любой момент могла разорваться внутрибрюшинно.