Лакокрасочное производство развивают в Иркутске благодаря господдержке

В Иркутске благодаря государственное поддержке развивается новое лакокрасочное предприятие. Это компания «Со-единение», которая ранее получила поддержку от регионального Фонда развития промышленности и смогла в этом году запустить выпуск новых товаров под новым брендом — GUTTA (лат.