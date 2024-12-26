Лакокрасочное производство развивают в Иркутске благодаря господдержке

В Иркутске благодаря государственное поддержке развивается новое лакокрасочное предприятие. Это компания «Со-единение», которая ранее получила поддержку от регионального Фонда развития промышленности и смогла в этом году запустить выпуск новых товаров под новым брендом — GUTTA (лат.
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