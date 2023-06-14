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«Теплее с каждым днем»: воздух в Петербурге прогреется до +26 градусов днем 14 июня

По словам синоптика, в городе сохранится относительно малооблачная погода, обойдется без дождей. Малооблачная погода с температурой воздуха +24…+26 градусов установится в Северной столице днем 14 июня.

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