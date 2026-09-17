❗️Названы причины отстранения руководства «Крымэнерго» Отстранение руководства «Крымэнерго» связано с нарушениями, включая «дикие» штрафы, ставшие элементом давления на предпринимателей.
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