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Пронедра

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Данные НАСА показывают, что уровень океана растет быстрее прогнозов

Данные НАСА показывают, что уровень океана растет быстрее прогнозов

Данные НАСА показывают, что уровень океана растет быстрее прогнозов Евгения КомароваКак показало исследование НАСА, уровень мирового океана растет быстрее прогнозов.

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