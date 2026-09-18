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Царьград

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ВСУ атаковали ДНР: один погибший и 12 объектов повреждены

ВСУ атаковали ДНР: один погибший и 12 объектов повреждены

В Донецкой Народной Республике за сутки с 18.09.2026 по 19.09.2026 в результате атак Вооружённых сил Украины погиб мирный житель.

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