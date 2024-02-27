Мбаппе забил победный мяч за «ПСЖ» в матче против «Сосьедада» Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реал Сосьедадом» и французским «ПСЖ», но не смог помочь своей команде избежать поражения.
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