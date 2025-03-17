В Россельхозбанке ответили, как ЦБ поступит со ставкой

На следующем заседании совета директоров, которое состоится уже в эту пятницу, 21 марта, Банк России с высокой вероятностью оставит ключевую ставку без изменения, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич.