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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэнни Грин: «Лейкерс» точно взяли бы еще один титул, сохрани победный состав 2020 года»

После победы в «пузыре» команду в числе прочих покинули Рэджон Рондо, Дуайт Ховард и сам Грин. «Если бы мы остались вместе, точно выиграли бы еще один титул.

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