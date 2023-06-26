Военное обозрение

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В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Одессе и Сумской области

В ночное время суток взрывы прогремели на объектах противника в Одессе и Сумской области

В ночное время суток российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника. Сообщается о том, что на южном направлении были применены ударные дроны типа «Герань», а также крылатые ракеты «Калибр» морского базирования.

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