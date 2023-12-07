Электричество отключат по нескольким адресам в Туле 8 декабря

Некоторые жители Тулы останутся без света в пятницу, 8 декабря. Электроэнергию будут отключать на время проведения плановых ремонтных работ, о чем сообщается на сайте Тульских городских электрических сетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии