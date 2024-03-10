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Аргументы и Факты

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Зеленский раскритиковал папу римского за призыв к переговорам с Россией

Зеленский раскритиковал папу римского за призыв к переговорам с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на инициативу папы римского Франциска по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством», передает РИА Новости.

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