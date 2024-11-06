Сколько новых камер видеофиксации появилось в Алтайском крае в 2024 году?

В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 16 приобретенных стационарных комплексов фиксации В 2024 году Госавтоинспекция Алтайского края закупила четыре передвижных комплекса фото- и видеофиксации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии