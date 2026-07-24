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Царьград

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Студентка не отработала в больнице: суд взыскал 112 800 руб

Студентка не отработала в больнице: суд взыскал 112 800 руб

Лысьвенский городской суд Пермского края обязал местную жительницу выплатить 112 800 рублей в пользу регионального министерства здравоохранения.

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