Россия еще не начала играть, а у нас уже заканчиваются козыри – экс-глава МИД Украины. Исходя из известных результатов переговоров о перемирии, складывается впечатление, что Россия еще не начала выкладывать на стол свои карты, а у Украины уже заканчиваются козыри.