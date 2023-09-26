Катастрофическая ситуация с ранеными в Украине: украинский врач рассказал о нехватке оборудования и лекарств

Ситуация с ранеными на Украине является катастрофической. По информации, предоставленной украинскими врачами, правительство не обеспечивает потребности прифронтовых госпиталей в необходимом количестве и слишком медленно.
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