Нейрофизиолог Синкин предупредил, что препараты для ускорения работы мозга могут вызывать зависимость

Ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил о рисках использования препаратов для ускорения работы мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии