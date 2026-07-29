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Нейрофизиолог Синкин предупредил, что препараты для ускорения работы мозга могут вызывать зависимость

Нейрофизиолог Синкин предупредил, что препараты для ускорения работы мозга могут вызывать зависимость

Ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского и заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета Михаил Синкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил о рисках использования препаратов для ускорения работы мозга.

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