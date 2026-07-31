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Татар-информ

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Курс на результат: В Тукаевском районе подвели итоги пятилетки

Курс на результат: В Тукаевском районе подвели итоги пятилетки

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой В поселке Новый Тукаевского района состоялся форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за последние пять лет и обозначили основные задачи на перспективу.

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