Курс на результат: В Тукаевском районе подвели итоги пятилетки

Фото предоставлено Олесей Аверьяновой В поселке Новый Тукаевского района состоялся форум «Работаем на результат!», на котором подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за последние пять лет и обозначили основные задачи на перспективу.
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