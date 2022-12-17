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Додон: “Санду не только не способна эффективно управлять страной, но и намеренно ее разрушает”

Додон: “Санду не только не способна эффективно управлять страной, но и намеренно ее разрушает”

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнего лидера республики Майю Санду в подрыве государства, соответствующее заявление политик сделал в субботу, комментируя решение властей запретить шесть оппозиционных и русскоязычных телеканалов.

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