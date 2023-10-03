Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Карамышева
    Очень понравилась фраза :"В каждом человеке продолжает жить испуганный, полный опасений ребёнок, горячо желающий, что...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 ок...
  • Юрий Ильинов
    В Канаде закрыли фонд эсэсовца Хунки после обращения российского посольства ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Универси...КТО ИСТИННЫЙ БОГ ...
  • Ирина Карамышева
    ПРЕКРАСНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ! "Все негативные явления, которые вы видите в Мире, — это наглядные свидетельства недостатка Люб...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 с...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 октября 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 октября 2023 года

Энергетический прогноз: сегодня третье число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1164 =Алфавиты не «придумывали» — их создавали или строили по определённым Законам на основе Знаний о Матрице Мироздания = Близость - это не причина, по которой люди не расходятся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Карамышева
Очень понравилась фраза :&quot;В каждом человеке продолжает жить испуганный, полный опасений ребёнок, горячо желающий, чтобы его любили.&quot;БЛАГОДАРЮ!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх