Энергетический прогноз: сегодня третье число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1164 =Алфавиты не «придумывали» — их создавали или строили по определённым Законам на основе Знаний о Матрице Мироздания = Близость - это не причина, по которой люди не расходятся.
ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 октября 2023 года
Комментарии
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Ирина Карамышева
Очень понравилась фраза :"В каждом человеке продолжает жить испуганный, полный опасений ребёнок, горячо желающий, чтобы его любили."БЛАГОДАРЮ!
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7 час.
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