ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 октября 2023 года

Энергетический прогноз: сегодня третье число десятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1164 =Алфавиты не «придумывали» — их создавали или строили по определённым Законам на основе Знаний о Матрице Мироздания = Близость - это не причина, по которой люди не расходятся.