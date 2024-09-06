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Карпин о судействе с Вьетнамом: «Хотелось бы более объективного. Любое столкновение – фол, причем в одну сторону – это не совсем нормально, наверное»

Сборная России одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче. «Мы понимаем, что играем в Азиатском регионе и судьи из Азиатского региона.

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