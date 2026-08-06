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Орловский арбитраж обязал райбольницу вернуть долг сибирякам

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск тюменской компании ООО «Фармсервис» к бюджетному учреждению здравоохранения «Кромская центральная районная больница», к которой, к слову, уже должны были присоединить Дмитровскую и Троснянскую райбольницы.

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