Орловский арбитраж обязал райбольницу вернуть долг сибирякам

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел иск тюменской компании ООО «Фармсервис» к бюджетному учреждению здравоохранения «Кромская центральная районная больница», к которой, к слову, уже должны были присоединить Дмитровскую и Троснянскую райбольницы.