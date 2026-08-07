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Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦК

Мобилизованный офицер умер в Коростенском ТЦК

Пойманного уклониста врачи признали годным к службе в ВСУ, но до фронта он не доехал - умер 6 августа в военкомате.

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