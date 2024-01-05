Кодекс курьера: в России утвердили ГОСТы по доставке товаров и готовой еды

В Росстандарте утвердили два ГОСТа, которые определяют требования к доставке товаров и готовой еды. Как отметили в агентстве, потребность в этом появилась еще во время пандемии, когда россияне стали чаще заказывать продукты и блюда в магазинах и ресторанах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии