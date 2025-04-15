Сенатор Шейкин предлагает страховать частные самокаты

Страхование для самокатов необходимо распространить и на частные средства индивидуальной мобильности, написал в своей колонке «Почему считаю страхование для самокатов разумной мерой» для «Парламентской газеты» первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
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