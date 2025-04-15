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Парламентская газета

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Сенатор Шейкин предлагает страховать частные самокаты

Сенатор Шейкин предлагает страховать частные самокаты

Страхование для самокатов необходимо распространить и на частные средства индивидуальной мобильности, написал в своей колонке «Почему считаю страхование для самокатов разумной мерой» для «Парламентской газеты» первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

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Комментарии
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Сергей Долгополов
А часом этот товарисчь не хочет убрать это с тротуаров??!!!
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16 час.
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