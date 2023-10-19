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Умер сыгравший друга боксера Рокки актер Берт Янг

Умер сыгравший друга боксера Рокки актер Берт Янг

Американский актер итальянского происхождения Берт Янг, ставший наиболее известным за роль шурина и друга героя Сильвестра Сталлоне в фильмах «Рокки», умер в возрасте 83 лет, о чем Reuters сообщила его менеджер Линда Бенски в среду, 18 октября.

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