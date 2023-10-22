ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Маркс, конечно, по нынешним временам не истина в последней инстанции, но, тем не менее... Рабовладение породило своег...Гнэл Унанян: «О м...
  • Элеонора Коган
    И сынок и вся его семья - твари бессердечные. Его родители во всём ему потворствовали. Он предал своего верного пёсик...От любви до ненав...
  • Наталья Эрнст
    Боже дай нам силы одолеть Сатану 🙏🙏🙏Беспорядочные реч...

От любви до ненависти один шаг

От любви до ненависти один шаг

Офицер милиции, договорившись, взял у коллег из кинологической службы щенка немецкой овчарки, выбрав самого мощного, сильного и смелого из помёта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Виктория Виктория
Да, не старики его избаловали. Он за карьеру душу продал, и женушка ему под стать. Детей жаль, ведь яблоко от яблони...... , &quot;Нам до собак еще расти… Чтоб вровень встать с их благородством! А им, вовек, не доползти, до человеческого скотства… Не предадут, не кинут, не подставят. И за обиду вам не отомстят никак. В беде не бросят, умирать вас не оставят... Любить учитесь, люди у собак!&quot;
Ответить
14 час.
Элла
Не могла читать без слёз! Приручаем, а потом сами же отказываемся от  них1
Ответить
13 час.
Элеонора Коган
И сынок и вся его семья - твари бессердечные. Его родители во всём ему потворствовали. Он предал своего верного пёсика Тома и хотел его убить. Спасибо родителям, они не отдали Тома.А с сынком когда-нибудь так обойдутся его преданные детки.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх