Офицер милиции, договорившись, взял у коллег из кинологической службы щенка немецкой овчарки, выбрав самого мощного, сильного и смелого из помёта.
От любви до ненависти один шаг
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Да, не старики его избаловали. Он за карьеру душу продал, и женушка ему под стать. Детей жаль, ведь яблоко от яблони...... , "Нам до собак еще расти… Чтоб вровень встать с их благородством! А им, вовек, не доползти, до человеческого скотства… Не предадут, не кинут, не подставят. И за обиду вам не отомстят никак. В беде не бросят, умирать вас не оставят... Любить учитесь, люди у собак!"
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14 час.
Элла
Не могла читать без слёз! Приручаем, а потом сами же отказываемся от них1
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13 час.
Элеонора Коган
И сынок и вся его семья - твари бессердечные. Его родители во всём ему потворствовали. Он предал своего верного пёсика Тома и хотел его убить. Спасибо родителям, они не отдали Тома.А с сынком когда-нибудь так обойдутся его преданные детки.
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10 час.
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