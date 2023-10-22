От любви до ненависти один шаг

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Виктория Виктория

Да, не старики его избаловали. Он за карьеру душу продал, и женушка ему под стать. Детей жаль, ведь яблоко от яблони...... , "Нам до собак еще расти… Чтоб вровень встать с их благородством! А им, вовек, не доползти, до человеческого скотства… Не предадут, не кинут, не подставят. И за обиду вам не отомстят никак. В беде не бросят, умирать вас не оставят... Любить учитесь, люди у собак!"