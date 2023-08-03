ФОТО: DING LEI/GLОBALLООKPRЕSS ВАДИМ ЕГОРОВ ЗАКЛЮЧЕНА НОВАЯ ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА. ЭРДОГАН ЗА БОРТОМ Украина нашла способ поставлять зерно в Европу – через хорватский речной порт Вуковар до хорватских же портов на Адриатике.
Украина нашла способ поставлять зерно в Европу.Без всякого Эрдогана.
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Валера Петриченко
хорваты всегда зло поощеряли это где б оно не было
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16 час.
AB
Anlrey Boracow
Кинул жиденок Зеленский турка Эрдогана! Если разобраться что и по чем, то удивительного ни чего нет, нормальное кидалово. Интересна будет реакция Эрдогана на такую заляпуху.
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15 час.
Ксюша Кирьязис
Таки что им, ущербным, остаётся. Их самих могут, того и гляди, прибрать к рукам "добрые соседи". На счёт зерна...сами вскоре взвоют. А про минные поля...так Россия новые посадит, ей не жалко....
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15 час.
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