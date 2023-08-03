Украина нашла способ поставлять зерно в Европу.Без всякого Эрдогана.

Валера Петриченко хорваты всегда зло поощеряли это где б оно не было

AB Anlrey Boracow Кинул жиденок Зеленский турка Эрдогана! Если разобраться что и по чем, то удивительного ни чего нет, нормальное кидалово. Интересна будет реакция Эрдогана на такую заляпуху.