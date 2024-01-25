Аэропорт Южно-Сахалинска закрыли на сутки на фоне снежного циклона

Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова закрыли на сутки утром 25 января. Причиной стало прохождение снежного циклона по территории Сахалина, указали в пресс-службе авиаузла областного центра.
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