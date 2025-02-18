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Где деньги, Зеленский? Трамп заявил, что Украине придётся вернуть пропавшие деньги

Где деньги, Зеленский? Трамп заявил, что Украине придётся вернуть пропавшие деньги

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