Дворянский распорядок дня: почему поздний подъём и ночные развлечения считались признаком аристократизма

Проснуться ближе к полудню, выпить кофе вместо полноценного завтрака, неспешно собраться, прогуляться по центру, поужинать в ресторане, а затем провести ночь в череде светских встреч — звучит как описание идеального выходного современного горожанина.
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