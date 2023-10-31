Музей-заповедник «Царское Село» принял за высокий сезон более 2,7 млн посетителей

При этом число иностранных посетителей выросло почти в десять раз. Более 2,7 млн человек посетили государственный музей-заповедник «Царское Село» за период высокого сезона 2023 года — с середины апреля по конец октября, передаёт ТАСС.
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