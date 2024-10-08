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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сюжетное расширение Diablo 4: Vessel of Hatred вышло после того, как его отложили на нес...

Сюжетное расширение Diablo 4: Vessel of Hatred вышло после того, как его отложили на нес...

Сюжетное расширение Diablo 4: Vessel of Hatred вышло после того, как его отложили на несколько часов из-за неполадокСегодня глубокой ночью должен был состояться релиз первого сюжетного дополнения для Diablo 4 под названием Vessel of Hatred.

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