В Астрахани пропала девочка-подросток

14-летняя Чумакова Виктория Николаевна исчезла 17 декабря. С тех пор информации о ней нет. В Астрахани начались поиски девочки-подростка, которая пропала в районе Казачьего: известно, что она вышла из дома и больше ее никто не видел.
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