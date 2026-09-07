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Ради кого Volkswagen хоронит 50 тысяч рабочих мест?

Ради кого Volkswagen хоронит 50 тысяч рабочих мест?

Совет директоров Volkswagen одобрил программу, которая отправит на улицу 50 тысяч человек и закроет четыре завода в Германии – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме.

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