ХАМАС: Предложение Израиля выделить топливо больнице в Газе является «дешевой рекламой» для сокрытия военных преступлений

Палестинское движение ХАМАС прокомментировало заявление официального представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари о том, что израильские военные хотели поставить 300 литров топлива в одну из больниц в Газе.
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