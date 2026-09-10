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Уголовное дело заставило екатеринбуржца выплатить детям 185 тысяч рублей алиментов

43-летний житель Екатеринбурга по решению суда обязан платить алименты на двоих детей — дочь 2010 года рождения и сына 2014-го — в размере четверти дохода.

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