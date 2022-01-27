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Когда сажать помидоры на рассаду в 2022 году: благоприятные даты по Лунному посевному календарю

Когда сажать помидоры на рассаду в 2022 году: благоприятные даты по Лунному посевному календарю

Для настоящего дачника-огородника зима заканчивается не в феврале, она закачивается в январе. Потому что в феврале пришло время сеять на рассаду помидоры! Когда же надо посеять помидоры на рассаду в 2022 году, чтобы не было слишком рано или, наоборот, слишком поздно? Когда сеять помидоры, если у вас дома много места и светло Посев семян помидоров на рассаду можно начать с середины февраля и сеять до 10 марта (даты по Подмосковью, южнее сдвиньте посев на февраль, севернее - на начало марта).

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