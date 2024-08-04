Стала известна стоимость квартиры в Москве арестованного сенатора Савельева

Более 240 миллионов рублей стоит квартира в центре Москвы, в которой живет подозреваемый в организации подготовки убийства сенатор Дмитрий Савельев, согласно данным на 4 августа единого государственного реестра недвижимости, полученных РИА Новости.
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