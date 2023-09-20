Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира. Фламинго собираются в пруду в заповеднике Рас-эль-Хор на окраине Дубая.
Животные в фотографиях
Комментарии
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Светлана Митленко
Так это каждую надо открыть. А тут всего 2 действия : увеличить страницу, а после просмотра всей темы обратно. Я в этом отношении иногда ленюсь.
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1 д.
Yvan
А я не все картинки рассматриваю детально, так что не напрягает.
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1 д.
Светлана Митленко
Т огда да, удобнее, если отдельно некоторые смотреть.
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1 д.
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