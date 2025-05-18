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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**По слухам, Intel Arrow Lake Refresh станет частью серии Core Ultra 200** С...

По слухам, Intel Arrow Lake Refresh станет частью серии Core Ultra 200Согласно информации от инсайдера Jaykihn, серия процессоров Arrow Lake Refresh выйдет под индексом серии Core Ultra 200 и будет включать модели Ultra 5 255, Ultra 7 275 и Ultra 9 295.

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