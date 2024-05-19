Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси совершил жесткую посадку на границе с Азербайджаном

Команды спасателей пытаются добраться до места происшествияВертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку в районе города Варзаган в провинции Восточный Азербайджан, сообщает IRNA.
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