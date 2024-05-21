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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Оренбургской области проводят работу в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!»

Полицейские в Оренбургской области проводят работу в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!»

Впереди у детей долгожданные летние каникулы. Море планов и свобода от уроков приятно кружат голову. Но сотрудники Госавтоинспекции Соль-Илецка напоминают: для безопасности на дороге каникул быть не может, расслабляться категорически нельзя.

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