Экс-вратарь «Сибири» Сятери пропустил 5 шайб в дебютном матче за «Аризону». Он сыграл в НХЛ впервые с 2018 года

Экс-вратарь «Сибири» Сятери пропустил 5 шайб в дебютном матче за «Аризону». Финн сыграл в НХЛ впервые с 2018 года, когда выступал за «Флориду».

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