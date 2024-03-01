Срывают голос: в Прибалтике пытаются помешать выборам президента РФ

Латвия пытается сорвать проведение на своей территории выборов президента России. Власти республики, в частности, пообещали судить тех, кто придет на участок в Риге, а также помешали организовать выездное и досрочное голосование.
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