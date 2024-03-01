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Срывают голос: в Прибалтике пытаются помешать выборам президента РФ

Срывают голос: в Прибалтике пытаются помешать выборам президента РФ

Латвия пытается сорвать проведение на своей территории выборов президента России. Власти республики, в частности, пообещали судить тех, кто придет на участок в Риге, а также помешали организовать выездное и досрочное голосование.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Выборы состоятся, народ за В.В. Путина!!!
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