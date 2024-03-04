Если вдруг кто забыл: запрет на использование БПЛА в Сочи ещё действует Как и на всей территории Краснодарского края.
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Если вдруг кто забыл: запрет на использование БПЛА в Сочи ещё действует Как и на всей территории Краснодарского края.