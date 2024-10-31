Авито запускает медиа с новостями автомира, лайфхаками по покупке машин и статьями о новинках из Китая

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают, что Авито, ведущая российская платформа для объявлений, запустила новое медиапроект «Журнал Авито Авто», который нацелен на предоставление всесторонней информации об автомобильном рынке.